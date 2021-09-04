Кулеба ответил Пескову на претензии по НАТО

Красные линии» Путина ограничиваются только территорией России, заявил глава МИД Украины.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ответил на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о «красных линиях» из-за возможного появление войск НАТО.

«Красные линии» Путина ограничиваются территорией РФ. С нашей стороны российско-украинской границы мы сами разберемся, что нам делать в интересах украинского народа и безопасности Украины и Европы», – написал Кулеба в Twitter в понедельник, 27 сентября.

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