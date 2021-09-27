Шольц: Украина должна сохранить транзит газа

Кандидат на пост канцлера Германии, как и Ангела Меркель, намерен выполнить данные гарантии по транзиту газа.

Лидер Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц, который является кандидатом в канцлеры страны, выступает за сохранение транзита газа через Украину. Об этом он заявил на пресс-конференции в понедельник, 27 сентября.

«Что касается трубопровода, строительство которого завершено (Северный поток-2), то важно, чтобы все учитывали гарантии, которые связаны с его работой. К гарантиям относится то, что Украина должна оставаться транзитером», – сказал он.

Говоря о гарантиях, он сказал: «К ним относится, что Украина останется страной-транзитером, что мы убедились в том, что поставки газа не угрожают некоторым странам в Восточной Европе со стороны России».

Он добавил, что Германия «приложила значительные усилия» для того, чтобы такие гарантии были даны и «на них можно было положиться».

Кроме того, Шольц назвал главной задачей нового правительства Германии формирование более сильного и суверенного Евросоюза.

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