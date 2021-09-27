Почему выросли цены на квартиры в Киеве и чего ожидать в 2022 году

Несмотря на пандемию и нестабильную экономическую ситуацию в стране, цены на недвижимость продолжают расти.

Несмотря на пандемию и нестабильную экономическую ситуацию в стране, цены на недвижимость продолжают расти. Повышение стоимости жилья особенно сильно ощущается в столице, где квартиры всегда пользовались спросом. Тренд на рост расценок на квадратные метры задает именно первичный рынок, где это обусловлено повышением стоимости строительных материалов и возросшими затратами на заработную плату строителей. Также эксперты объясняют эту тенденцию стабильно высоким спросом на киевское недвижимое имущество, в то время как предложения от таких застройщиков, как Киевгорстрой, не может быть безграничным.

Как изменятся цены на квартиры в 2022 году

По сравнению с сентябрем 2020 года цены на столичное жилье выросли в среднем на 20% и продолжают повышаться. По прогнозам специалистов в сфере недвижимости, это продолжится до ноября-декабря, когда стоимость апартаментов достигнет максимума. Большинство экспертов сходятся во мнении, что следующий год начнется если не с явной стагнации первичного и вторичного рынков жилья, то с гарантированного затишья. Первые 3-4 месяца 2022 года стоимость жилплощади в Киеве и по всей Украине будет оставаться стабильной. Однако резкого снижения расценок, особенно на новостройки Киева ввиду их востребованности у покупателей, ожидать не следует.

Стремительное повышение стоимости апартаментов эксперты объясняют не только подорожанием строительных материалов и рабочей силы, но и другими факторами, в частности так называемым «постпандемийным синдромом». В 2020 объемы строительства по стране сократились почти вполовину, поэтому рынок сейчас активно добирает то, что не удалось ранее. В то же время специалисты предупреждают, что такое увеличение цен на жилплощадь чревато повторением экономического кризиса 2008 года. Некоторые эксперты и вовсе уверены, что нынешние тенденции обусловлены не столько объективными причинами, сколько искусственным ажиотажем и спекуляциями отдельных инвесторов и застройщиков.

Почему растет спрос на киевскую недвижимость

Сегодня многие специалисты отмечают на украинском рынке недвижимого имущества парадоксальную ситуацию: несмотря на повышенный спрос на квадратные метры, низкие доходы населения делают покупку квартиры недоступной для примерно 75% населения страны.

Состоятельные украинцы часто рассматривают покупку недвижимости как инвестицию, которая является хорошей альтернативой банковскому депозиту. Такое приобретение – верный способ сохранить и приумножить свой капитал. Причем покупают с целью сдачи в аренду или последующей перепродажи как квартиры эконом- и комфорт-класса, так и премиум-апартаменты.

Состоянием на сентябрь 2021 года стоимость квадратного метра на столичной первичке составляет в среднем $1300. Если речь идет об элитных апартаментах, $3000. Интересно, что некоторые компании-застройщики прогнозируют, что подобные расценки к концу 2022 года станут обычными для всей недвижимости в столице.