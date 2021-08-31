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08:00 28 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Пентагон удачно испытал гиперзвуковую ракету

Скорость новой крылатой ракеты в пять раз превышает скорость звука. Пентагон отчитался об успешных испытаниях.

Министерство обороны США успешно провело испытания гиперзвуковой ракеты, чья скорость в пять раз превысила скорость звука. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщается на сайте Управления перспективных исследовательских программ Пентагона.

«Управление совместно с ВВС США на прошлой неделе провело испытания гиперзвукового оружия с воздушно-реактивным двигателем. <…> Крылатая ракета развила скорость свыше 5 M (то есть в пять раз больше скорости звука)», – говорится в заявлении.

Отмечается, что в ходе испытаний основные поставленные цели были достигнуты.

Разработчик ракеты – американский концерн Raytheon Technologies.

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Тэги: Пентагон, испытания, ВВС США, гиперзвуковая ракета
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