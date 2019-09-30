На выборах во втором крупнейшем городе Австрии победили коммунисты

Эльке Кар набрала 29,1% голосов, кандидат от консерваторов, действующий мэр Зигфрид Нагль – 25,7%.

Должность мэра Граца впервые в истории займет женщина – лидер коммунистов Эльке Кар.

Первое место на выборах стало неожиданным даже для самой кандидата от партии коммунистов.

Зигфрид Нагль от консерваторов, который был мэром Граца последние 18 лет, заявил об отставке.

Коммунисты входили в предыдущую муниципальную команду, которую возглавляли консерваторы. Партия коммунистов имела двух заместителей, которые отвечают за транспорт, здравоохранение и социальные вопросы.

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