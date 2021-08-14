В Украинской хоккейной лиге зафиксирован первый случай расизма

Форварда «Кременчуга» Андрея Денискина удалили до конца матча с «Донбассом» (3:2) за расистский жест в адрес темнокожего хоккеиста Джейла Смерека.

Во втором периоде Денискины изобразил руками Смереку, как он поедает банан.

За этот жест Денискин получил дисциплинарный штраф и был удален с площадки до конца игры. Против форварда «Кременчуга» открыто дисциплинарное производство.

Со своей стороны «Кременчуг» осудил поступок и наказал своего игрока за проявление расизма.

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