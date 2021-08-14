НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » 0 »
02:30 28 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украинской хоккейной лиге зафиксирован первый случай расизма

Форварда «Кременчуга» Андрея Денискина удалили до конца матча с «Донбассом» (3:2) за расистский жест в адрес темнокожего хоккеиста Джейла Смерека.

Во втором периоде Денискины изобразил руками Смереку, как он поедает банан.

За этот жест Денискин получил дисциплинарный штраф и был удален с площадки до конца игры. Против форварда «Кременчуга» открыто дисциплинарное производство.

Со своей стороны «Кременчуг» осудил поступок и наказал своего игрока за проявление расизма.

Источник:
Тэги: хоккей, расизм
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
14.08.2021 01:59
В центре Киева расисты оскорбили Жана Беленюка
ТОР
08.07.2021 08:41
«Тампа» выигрывает Кубок Стэнли второй год подряд
ТОР
15.04.2020 21:06
Изгнанного из НХЛ за расизм тренера взяли на работу в российский клуб
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com