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02:30 28 Сентября 2021 0 Комментарии
В Украинской хоккейной лиге зафиксирован первый случай расизма
Форварда «Кременчуга» Андрея Денискина удалили до конца матча с «Донбассом» (3:2) за расистский жест в адрес темнокожего хоккеиста Джейла Смерека.
Во втором периоде Денискины изобразил руками Смереку, как он поедает банан.
За этот жест Денискин получил дисциплинарный штраф и был удален с площадки до конца игры. Против форварда «Кременчуга» открыто дисциплинарное производство.
Со своей стороны «Кременчуг» осудил поступок и наказал своего игрока за проявление расизма.
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Тэги: хоккей, расизм
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