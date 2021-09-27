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Главная » Мир » Политика
03:02 28 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Впервые в немецкий парламент избрали двух транс-женщин

Нике Славик из Северного Рейна-Вестфалии и Тесса Ганзерер из Баварии представляют партию «зеленых». Они получили депутатские мандаты по земельным спискам.

Тесса Ганзерер

По словам 44-летней Ганзерер, результат голосования стал символом открытого и толерантного общества.

Тесса (Маркус) Ганзерер – депутат баварского ландтага с 2013 года, в ноябре 2018 года она публично объявила, что является транссексуалкой.

27-летняя Славик назвала результат голосования невероятным.

До сих пор в Бундестаге был только один депутат-трансгендер. Однако об этом стало известно только после окончания его депутатских полномочий.

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Тэги: Германия, транссексуал, выборы в парламент
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