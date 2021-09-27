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03:02 28 Сентября 2021 0 Комментарии
Впервые в немецкий парламент избрали двух транс-женщин
Нике Славик из Северного Рейна-Вестфалии и Тесса Ганзерер из Баварии представляют партию «зеленых». Они получили депутатские мандаты по земельным спискам.
Тесса Ганзерер
По словам 44-летней Ганзерер, результат голосования стал символом открытого и толерантного общества.
Тесса (Маркус) Ганзерер – депутат баварского ландтага с 2013 года, в ноябре 2018 года она публично объявила, что является транссексуалкой.
27-летняя Славик назвала результат голосования невероятным.
До сих пор в Бундестаге был только один депутат-трансгендер. Однако об этом стало известно только после окончания его депутатских полномочий.
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Тэги: Германия, транссексуал, выборы в парламент
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