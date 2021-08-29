Главная » Мир » Общество
04:07 28 Сентября 2021 0 Комментарии
Байден сделал третью прививку от COVID-19
«Пожалуйста, сделайте эти уколы. Это может спасти вашу жизнь, а может спасти жизнь окружающих», – сказал Байден перед вакцинацией.
Первые две дозы вакцины президент США получил перед инаугурацией в январе.
78-летний Байден получил право на дополнительную дозу, поскольку он сделал вторую прививку вакциной против COVID-19 от Pfizer/BioNTech более полугода назад и находится в соответствующей возрастной группе.
Он отметил, что у него не было никаких побочных последствий после первой или второй прививки.
Источник:
Тэги: Джо Байден, прививка от COVID-19
Код блока:
Loading...
Новости по теме
ТОРБайден ожидает нового теракта в Афганистане
29.08.2021 04:06
ТОРРейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня
18.08.2021 05:57
ТОР