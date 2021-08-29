Байден сделал третью прививку от COVID-19

«Пожалуйста, сделайте эти уколы. Это может спасти вашу жизнь, а может спасти жизнь окружающих», – сказал Байден перед вакцинацией.

Первые две дозы вакцины президент США получил перед инаугурацией в январе.

78-летний Байден получил право на дополнительную дозу, поскольку он сделал вторую прививку вакциной против COVID-19 от Pfizer/BioNTech более полугода назад и находится в соответствующей возрастной группе.

Он отметил, что у него не было никаких побочных последствий после первой или второй прививки.

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