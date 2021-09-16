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06:15 28 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Испанский «Хетафе» установил антирекорд века

В матче 7-го тура чемпионата Испании «Хетафе» в Севилье уступил «Бетису» – 0:2. Таким образом, клуб проиграл все семь матчей на старте сезона.

По этому показателю «Хетафе» стал четвертой командой в истории Ла Лиги и первой за 25 лет.

Ранее с аналогичным результатом начинали сезон «Эстремадура» (1996), «Сарагоса» (1952) и «Расинг» (1929).

С таким показателем «Хетафе» замыкает турнирную таблицу испанского чемпионата. 3 октября команда сыграет против «Реала Сосьедад».

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Тэги: футбол, Испания, антирекорд
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