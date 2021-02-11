Саакашвили собирается вернутся в Грузию

Политик опубликовал в социальных сетях два билета на самолет из Киева в Тбилиси. Он собирается лететь в Грузию вместе с матерью Гиули Аласания.

Он собирается вернутся домой накануне местных выборов, не смотря на заявления властей об угрозе ареста.

«Разумеется, я уже взял билет, как я и сказал, на вечер 2 октября, чтобы быть вместе с вами в Тбилиси и вместе с вами защищать ваше волеизъявление. Вместе с вами принять участие в спасении Грузии. У меня нет личных амбиций, мною не движет желание заполучить какую-либо должность. Я не собираюсь бороться за это, но я намерен бороться за то, чтобы у наших детей было будущее. Чтобы Грузия осталась не только на карте мира, но и вернулась к быстрому развитию», — заявил Михаил Саакашвили.

В 2018 году Тбилисский городской суд признал бывшего президента страны Саакашвили виновным в злоупотреблении служебными полномочиями. Политик заочно приговорен к трем годам лишения свободы

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