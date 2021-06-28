Кремль заявил о препятствии «Нормандии» со стороны Украины

Подготовкой саммита занимаются МИД четырех стран и политсоветники, но пока результатов нет, констатировал Дмитрий Песков.

Россия не против провести саммит в нормандском формате до ухода Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ, но этому якобы препятствует Украина. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС во вторник, 28 сентября.

«Нам известно, что действительно такое пожелание (провести саммит до ухода Меркель – ред.) с разных сторон высказывалось, и, действительно, это было бы хорошо. Но здесь очень важно, что провести саммит ради саммита нет никакого смысла. Он должен быть подготовлен», – сказал Песков.

Он отметил, что существует риск того, что саммит до ухода Меркель так и не состоится.

«Всем бы хотелось провести его как можно раньше. В целом понятно, что для этого нужно сделать. Лучше всего это понятно, наверное, нашим визави в Киеве, но, к сожалению, они не хотят этого делать», – заявил спикер Кремля.

По словам Пескова, проведение саммита представляется особенно важным «в условиях дефицита результатов ранее достигнутых договоренностей».

«Подготовкой этого саммита возможного и ревизией нынешнего положения дел в этой области занимаются и МИД четырех стран, и политсоветники, но пока похвастаться особыми результатами мы не можем», – резюмировал Песков.

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