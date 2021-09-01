Россия заявила о готовности поставлять газ в Украину

Песков попросил другие страны не вмешиваться в российско-венгерские отношения и предложил Киеву переговоры о поставках газа.

ресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 28 сентября, заявил о готовности России обсуждать с Украиной поставки газа.

«Конечно. Этого никто не отвергал. Более того, готовность обсуждать это неоднократно озвучивалась и представителями нашего газового монополиста, и представителями российской стороны на различном уровне», – сказал он.

Он также прокомментировал новый газовый контракт с Венгрией.

«Мы реализуем наши двусторонние отношения с Венгрией. Речь идет именно о долгосрочном контракте, который и будет гарантировать надежные, предсказуемые, ритмичные поставки голубого топлива в Венгрию по гарантированным, экономически выгодным маршрутам. Ничьи права здесь не нарушаются. Никакие нормы международной торговли здесь не нарушаются», – сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что другие страны, в том числе Украина, не могут вмешиваться в этот аспект российско-венгерских отношений.

Также Песков заявил, что газовый контракт не направлен на то, чтобы «наказывать» Украину.

«Россия никогда не использовала, не использует и не имеет в виду использовать голубое топливо, чтобы кого-либо наказывать. Россия использует голубое топливо исключительно в своих интересах, в интересах народа нашей страны, для увеличения благосостояния россиян, исключительно на коммерческой основе», – сказал он.

По словам Пескова, использование газа в таком режиме полностью соответствует интересам потребителей в Европе, а также интересам стран, которые предоставляют условия для транзита, если этот транзит экономически выгоден и целесообразен.

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