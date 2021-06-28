В ОП озвучили ожидания от саммита Украина-ЕС

Замглавы Офиса президента перечислил положения, которые должны зафиксировать в итоговой декларации саммита.

По итогам саммита Украина-ЕС, который состоится в октябре, будет подписана декларация, в которой, как ожидают в Офисе президента, будут подтверждены европейские перспективы Украины. об ожиданиях от саммита во вторник, 28 сентября, рассказал замглавы ОП Игорь Жовква.

«Среди ключевых положений, которые, как мы ожидаем, будут закреплены в совместном заявлении – положения, которые будут признавать европейские устремления и европейский выбор Украины. Также будем стараться, чтобы те положения, которые сдерживают европейскую интеграцию, не нашли отражения в заявлении», – сказал Жовква.

Также в заявлении, говорит замглавы ОП, будет четко закреплена способность Украины к дальнейшей интеграции во внутренний рынок ЕС, будет зафиксирована оценка достижения целей Соглашения об ассоциации.

Кроме того, будет зафиксировано стремление к подготовке совместной оценки.

«Очень важным будет политический блок вопросов – поддержка со стороны ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины, призыв к РФ прекратить агрессию, определение, кто является агрессором, безусловное выполнение Минских договоренностей и продолжение политики персональных и секторальных санкций», – добавил Жовква.

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