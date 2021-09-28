Хорватам разрешили безвизовый въезд в США

Теперь хорваты могут без визы въезжать в Штаты на срок до 90 дней. В США назвали решение «признанием общих экономических интересов и интересов безопасности».

США включили Хорватию в программу безвизового въезда. Об этом сообщает Reuters во вторник, 28 сентября.

Теперь хорваты получили возможность въезжать в США без визы на срок до 90 дней.

«Сегодняшнее назначение Хорватии новым участником программы безвизового въезда является важным признанием общих экономических интересов и интересов безопасности наших стран», – заявил министр внутренней безопасности США Алехандр Майоркас.

Также на это решение уже отреагировал премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

«Мы приветствуем решение США. Больше всего от этого выиграют граждане Хорватии, которые смогут путешествовать в США без виз. Реализуя этот внешнеполитический приоритет, мы еще больше укрепим связи», - написал Пленкович в Twitter.

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