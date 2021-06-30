Зарплата в Украине за год выросла на 11%

Зарплата с учетом инфляции за минувший год выросла на 10,9%, в то время, как номинальная зарплата – более, чем на 22,%.

В августе 2021 года средняя номинальная зарплата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины составила 13 997 гривен. Это на 348 гривен меньше по сравнению с июлем (14 345 гривен). Соответствующая информация следует из данных Госстата.

По данным статистического ведомства, за последний год (по сравнению с августом прошлого года) зарплата выросла на 22,3%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) за год выросла на 10,9%.

Самая высокая начисленная зарплата в августе была в Киеве – 20 358 гривен, самая низкая – в Черновицкой области – 10 811 гривен.

По данным статистического ведомства, самая высокая зарплата была в отрасли Информация и телекоммуникации – 24 813 гривен, где начисления за год увеличились на 25,1%.

Далее идет Финансовая и страховая деятельность – 23 537 гривен (+19,5%), Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование – 21 207 гривен (+26,2%), Профессиональная, научная и техническая деятельность – 19 170 гривен (+23,4%).

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