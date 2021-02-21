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01:27 29 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В России возбудили еще одно дело против Навального

Его обвиняют в том, что он создал Фонд борьбы с коррупцией с целью «осуществления экстремистской деятельности».

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело против оппозиционера Алексея Навального и его ближайших соратников Леонида Волкова и Ивана Жданова за «создание и руководство экстремистским сообществом».

Об этом сообщается на сайте СК РФ.

Навального обвиняют в том, что он создал Фонд борьбы с коррупцией с целью «осуществления экстремистской деятельности», «подрыва общественной безопасности и государственной целостности», а также «дискредитации органов государственной власти и их политики».

Напомним, Навальный с января 2021 года находится за решеткой. Его отправили в колонию за нарушение правил условного заключения по делу о хищении денег. Также ему инкриминируют «пропаганду преступной деятельности» в Интернете.

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Тэги: уголовное дело, Алексей Навальный
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