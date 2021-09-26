Кличко подарил Усику чемпионский пояс WBC

Мэр Киева, вечный чемпион в супертяжелом весе по версии WBC, Виталий Кличко встретился с новым чемпионом мира Александром Усиком.

Он еще раз поздравил Усика с завоеванием титула чемпиона мира в супертяжелом весе в поединке с Джошуа и подарил ему пояс WBC.

«Ты завоевал четыре чемпионских пояса в супертяжелом весе, а пояса по версии WBC в этой категории у тебя еще нет. И ты обязательно его завоюешь. А я тебе дарю первый пояс WBC с большим украинским флагом, изготовленный к Конгрессу WBC, который состоялся в Киеве в 2018 году. На удачу и мотивацию. Ведь таким поясом владел и твой кумир – Мохамед Али», – сказал Виталий Кличко.

Также чемпионы пообщались по видеосвязи с президентом WBC Маурисио Сулейманом. Усик показал Сулейману пояс, подаренный Кличко, и отметил, что это будет следующий завоеванный им трофей.

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