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03:15 29 Сентября 2021 Просмотров 10   КомментариевКомментарии

Житель Минска застрелил сотрудника КГБ, который пришел к нему с обыском

По предварительной информации, житель квартиры – сотрудник IT-компании EPAM Systems по имени Андрей С.

Силовики убили мужчину ответным огнем.

Комитет госбезопасности Беларуси сообщил, что силовики проводили специальные мероприятия по отработке адресов, по которым могли находиться лица, причастные к террористической деятельности.

Следственный комитет Беларуси по факту смерти силовика возбудил уголовное дело по ч.2 ст.139 (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности).

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Тэги: КГБ, Республика Беларусь
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