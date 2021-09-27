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03:15 29 Сентября 2021 10 Комментарии
Житель Минска застрелил сотрудника КГБ, который пришел к нему с обыском
По предварительной информации, житель квартиры – сотрудник IT-компании EPAM Systems по имени Андрей С.
Силовики убили мужчину ответным огнем.
Комитет госбезопасности Беларуси сообщил, что силовики проводили специальные мероприятия по отработке адресов, по которым могли находиться лица, причастные к террористической деятельности.
Следственный комитет Беларуси по факту смерти силовика возбудил уголовное дело по ч.2 ст.139 (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности).
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Тэги: КГБ, Республика Беларусь
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