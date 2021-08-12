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Главная » Украина » Экономика
04:36 29 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине тарифы для населения в новом отопительном сезоне не повысятся

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов уверяет, что в новом отопительном сезоне тарифы на тепло для населения не изменятся.

«Что касается цен на газ, мы видим, что происходит в мире сейчас. Но хочу заверить, что тарифы для населения не должны повышаться в этом отопительном сезоне и должны оставаться на уровне, который применялся в предыдущем», – сказал министр.

Он также отметил, что техническая подготовка к отопительному сезону идет по плану, пока к зимнему периоду подготовлено более 90% теплоснабжающих предприятий и сетей.

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Тэги: коммунальные тарифы
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