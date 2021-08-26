«Шахтер» сыграл вничью с «Интером» в Лиге чемпионов

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» на своем поле принимал миланский «Интер».

Обе команды потерпели поражение в первом туре и рассчитывали реабилитироваться перед своими фанатами. С первых же минут инициативой завладели «горняки», чем, видимо, удивили соперника.

Ближе к окончанию первого тайма чуть острее играли «черно-синие», однако забить у подопечных Индзаги никак не удавалось. Шахтер же нередко выходил в опасные контратаки, но безуспешные.

На старте второй половины встречи Патрик был близок к тому, чтобы открыть счет, но Думфрис вынес мяч на угловой. А через пару мгновений Соломон великолепно прошел по левому флангу, отдал на Тете, который скинул на Додо – бразилец шикарно отпасовал в штрафную на Педриньо, но тот не сумел забить с пары метров – защитники помешали.

В середине тайма Пятов едва не привез в собственные ворота – голкипер неудачно отпасовал и последовал удар, но мяч полетел выше. Постепенно менять игроков стал и Де Дзерби, но они не принесли результата.

Уже в конце встречи ветеран «горняков» буквально спас Шахтер от поражения – вначале потянул удар Корреа, затем дотянулся до мяча после удара Де Врея головой.

Финальный свисток зафиксировал ничью – 0:0.

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