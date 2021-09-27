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14:00 29 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Кремль не исключил «принуждения» YouTube

Дмитрий Песков увидел признаки грубого нарушения законов РФ в ситуации с удалением двух немецкоязычных каналов RT на YouTube.

В случае подтверждения «нарушений» со стороны YouTube в ситуации с удалением ряда каналов RT, не исключена возможность введения мер по принуждению этой платформы к выполнению законов России. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС в среду, 29 сентября.

«Безусловно, есть признаки того, что нарушены законы РФ. Нарушены весьма грубо, потому что, конечно, это сопряжено и с цензурой, и с препятствованием распространению информации СМИ и так далее», – сказал Песков, комментируя ситуацию с удалением двух немецкоязычных каналов RT без возможности восстановления.

Он не исключил, что YouTube могут «принудить к исполнению законов РФ».

«Если наши контрольные органы придут к выводу, что это действительно нарушение нашего законодательства, то, конечно же, нельзя и не следует исключать возможности принятия мер по принуждению этой платформы к выполнению наших законов. Здесь должна быть, безусловно, нулевая терпимость к подобным нарушениям закона «, – резюмировал Песков.

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Тэги: YouTube, песков, удаление каналов
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