Россия блокировала совещание ОБСЕ в Варшаве

В Варшаве не состоялось ежегодное совещание ОБСЕ по вопросам реализации человеческого измерения, так как РФ заблокировала встречу.

Россия сорвала ежегодное совещание ОБСЕ по вопросам реализации человеческого измерения. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в среду, 29 сентября.

«Вчера в польской Варшаве должна была открыться ведущая конференция по правам человека в регионе Европа-Евразия. К сожалению, заседание ОБСЕ по вопросам реализации человеческого измерения 2021 (HDIM) не собралось из-за решения правительства России заблокировать встречу. Мы глубоко сожалеем из-за этой попытки российского правительства заблокировать проверку ухудшение состояния прав человека (в РФ – ред.)», – сказал Блинкен.

По его словам, США «все еще ожидают, что ОБСЕ и ее государства-участники проведут ежегодные заседания HDIM, предусмотренные законом. Мы будем продолжать призывать Россию выполнять свои обязательства, включающие обеспечение защиты основных свобод и позволяющие гражданам привлекать свои правительства к ответственности, в том числе путем свободных и честных выборов».

«Соединенные Штаты не оставят без внимания нарушения прав человека. Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы сосредоточить весь спектр проблем, связанных с правами человека, во всем регионе ОБСЕ, и мы будем работать с союзниками и партнерами, чтобы отстаивать принцип всеобъемлющего ежегодного обзора человеческого измерения при участии гражданского общества», – подытожил Блинкен.

Тэги: Россия, ОБСЕ, Варшава, блокировка оповещаний