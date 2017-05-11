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17:00 29 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В ЕС подняли вопрос об отмене безвиза

Ряд стран ЕС выразили недовольство из-за нарушений правил безвизового режима для третьих стран.

В Евросоюзе обсуждают возможность отмены безвизового режима для Украины, Молдовы, Грузии и стран Западных Балкан. Об этом сообщает Радио Свобода.

Данный вопрос подняли, по данным издания, из-за частых нарушений, поскольку граждане этих стран пользуются безвизом, чтобы незаконно проживать в ЕС и подавать необоснованные ходатайства об убежище.

Отмечается, что соответсвующий документ был выпущен 27 сентября во время поездки президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен по Западным Балканам.

Согласно ему, Германия, Франция и Италия разочаровались из-за частых злоупотреблений безвизом со стороны граждан Албании, Молдовы, Украины и Сербии.

Кроме того, отмечается, что число прошений о предоставлении убежища гражданам Грузии за последние три месяца увеличилось более чем на 50%.

В документе Германия упомянула Молдову как особый случай, когда с июня по август 2019 года и с июня по август этого года рост отказов в реадмиссии лиц составил 429%.

Франция указала проблемы из-за граждан Албании, Грузии и Сербии.

Бельгия жалуется на Молдову, а Чехия – на Грузию, Молдову и Украину.

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Тэги: ес, Молдова, безвизовый режим
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