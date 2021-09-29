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Главная » Украина » Политика
19:00 29 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Кабмине отреагировали на угрозу отмены безвиза

Появившаяся в СМИ информация о возможной приостановке безвизового режима не касается Украины, заверила Стефанишина.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отрицает информацию о том, что в ЕС обсуждают возможность отмены безвизового режима для Украины. Информацию СМИ она прокомментировала в эфире канала Украина 24 в среду, 29 сентября.

«Я расцениваю это, как инсценировку перед саммитом Украина-ЕС. Полностью могу опровергнуть информацию, что Украина не соответствует критериям функционирования безвизового режима. Моя позиция основана на официальном отчете Европейского союза, по результатам которого принимается решение о продлении или приостановке безвиза. А он говорит о том, что Украина соответствует безвизовым критериям», – сказала Стефанишина.

Она уточнила, что в последнем отчете ЕС отмечалось, что количество миграционных потоков из Украины имеет тенденцию к уменьшению.

«Эти негативные цифры, которые опубликовали в СМИ, касаются других стран», – заверила Стефанишина.

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Тэги: ес, Кабмин, безвизовый режим
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