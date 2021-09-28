Меркель поздравила Шольца с победой

Кандидат в канцлеры Германии получил поздравления от Меркель и лидера ХСС Зедера, но не от лидера ХДС Лашета.

Действующий канцлер Германии Ангела Меркель поздравила своего вероятного преемника Олафа Шольца с победой его партии Социал-демократов на выборах в Бундестаг. Об этом сообщила пресс-служба правительства ФРГ в среду, 29 сентября.

«Федеральный канцлер в понедельник поздравила Олафа Шольца с победой на выборах», – говорится в сообщении.

В свою очередь, лидер христианских-демократов Армин Лашет Шольца не поздравил, в отличе от его коллеги по блоку, лидера Христианско-социального союза Маркуса Зедера.

Напомним, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) выиграла выборы в Бундестаг – 25,7%. Теперь они должны сформировать правительство и назначить канцлера. Для коалиции надо получить 368 мандатов.

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