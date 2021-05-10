В Украине зарегистрировали 16 новых партий
В 2020 году в Украине были официально зарегистрированы 16 новых политических партий. Это самое большое количество новых партий за последние четыре года.
Как рассказал глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, в 2020 году были зарегистрированы следующие партии:
«Варта (Всеукраинский союз региональных и территориальных активистов)»;
«Доверие»;
«Команда Максима Ефимова «Наш Краматорск»";
«Идея нации»;
«Экологическая альтернатива»;
«Национальная платформа»;
«Добрые соседи»;
«Березанская община»;
«Команда Михайлишина»;
«Город счастливых людей»;
«Мы сможем»;
«Родной край»;
«Город жизни»;
«Право выбора»;
«Порядок для Украины»;
«Движение в Европу».
Это самое большое количество новых партий за последние четыре года. Для сравнения: в 2019 году в Украине были зарегистрированы только три новые политические партии: «Демократична сокира», «Партия черновчан» и «Блок Владимира Сальдо», в 2018 году – одна – «Родное Закарпатье»; в 2017 году – три партии: «Единая Альтернатива», «Большая страна», «Успешная Украина». В свою очередь, в 2016 году были зарегистрированы сразу 42 новые партии, в 2015 – 78, в 2014 – 36.