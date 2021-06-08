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Главная » Украина » Спорт
01:09 30 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Россиянка будет выступать за сборную Украины по биатлону

Дарья Сидорова получит украинское гражданство и будет выступать за национальную команду Украины.

«Сейчас мы ждем указа президента о ее гражданстве. Как только будет указ и она получит паспорт, поступит в Киевский государственный университет и, надеюсь, будет выступать на Универсиаде в декабре этого года», – рассказал президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.

По его словам, 22-летняя Сидорова будет готовиться к пекинской Олимпиаде-2022.

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Тэги: биатлон
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