В Ватикане обязали всех сотрудников сделать прививки от коронавируса

Все сотрудники в Ватикане должны быть вакцинированы от коронавируса или регулярно делать тесты COVID-19, то есть иметь так называемый «зеленый пропуск».

Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин обнародовал декрет, в котором разъяснено детали введения этого документа.

Так, начиная с 1 октября, все сотрудники, в том числе руководство, а также внештатный персонал и все, кто осуществляет свою деятельность в ведомствах Римской курии, ее органах и офисах, а также в учреждениях, связанных со Святым престолом, и все посетители этих учреждений обязаны иметь при себе «зеленый пропуск».

В качестве альтернативы можно показать отрицательный результат теста на коронавирус, сделанного в Италии за свой счет.

Для персонала, который не имеет «зеленого пропуска», санитарные власти Ватикана установят срок действия справки об отрицательном результате теста.

Сотрудники указанных учреждений, не имеющих этих пропусков и сертификатов, не будут допущены к работе, что будет расцениваться как отсутствие на рабочем месте без уважительной причины.

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