Американского певца признали виновным в торговле людьми

Коллегия присяжных в Нью-Йорке признала американского R’n'B-певца R. Kelly виновным в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.

По заключению суда, он использовал свой статус суперзвезды для организации схемы сексуального насилия над женщинами и несовершеннолетними, которая работала в течение двух десятилетий.

Обвинителями по делу выступили одиннадцать человек – девять женщин и двое мужчин, которые описали случаи сексуального насилия и унижения со стороны звезды.

Певца признали виновным по всем девяти пунктам обвинения: торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации и рэкет, который обычно выдвигают против организованной преступности.

Приговор R. Kelly должны объявить 4 мая 2022 года. Остаток жизни он может провести за решеткой.

Присяжные установили, что R. Kelly, полное имя которого Роберт Сильвестр Келли, возглавлял насильственной схему, участники которой заманивали женщин и детей ради сексуального надругательства. Кроме того, музыкант, известный по хитам I Believe I Can Fly и Ignition, занимался торговлей женщинами и детьми между различными штатами США.

Многие пострадавшие на момент совершения преступления были несовершеннолетними.

Источник:

Тэги: США, торговля людьми, певец