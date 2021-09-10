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06:23 30 Сентября 2021 0 Комментарии
Цена на газ в Европе установила новый рекорд
Спотовая цена газа в Европе второй день подряд находится выше тысячи долларов за тысячу кубометров.
Если во вторник к концу дня цена скорректировалась до 950 долларов, то вечером в среду котировки продолжили рост, достигнув нового максимума.
Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures вечером в среду достигала 1053 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи.
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Тэги: цена на газ
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