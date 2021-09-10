НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » 0 »
06:23 30 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Цена на газ в Европе установила новый рекорд

Спотовая цена газа в Европе второй день подряд находится выше тысячи долларов за тысячу кубометров.

Если во вторник к концу дня цена скорректировалась до 950 долларов, то вечером в среду котировки продолжили рост, достигнув нового максимума.

Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures вечером в среду достигала 1053 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи.

Источник:
Тэги: цена на газ
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
10.09.2021 03:26
Цены на газ в Европе достигли исторического максимума
ТОР
04.09.2021 05:13
Цены на газ на украинской бирже установили исторический рекорд
ТОР
31.07.2021 03:52
«Газпром» спровоцировал рост цен на газ в Европе
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com