Цена на газ в Европе установила новый рекорд

Спотовая цена газа в Европе второй день подряд находится выше тысячи долларов за тысячу кубометров.

Если во вторник к концу дня цена скорректировалась до 950 долларов, то вечером в среду котировки продолжили рост, достигнув нового максимума.

Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures вечером в среду достигала 1053 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи.

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