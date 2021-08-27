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00:27 30 Сентября 2021 0 Комментарии
«Бавария» разгромила киевское «Динамо» в Лиге чемпионов
В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» на своем поле принимала киевское «Динамо».
Для мюнхенцев этот поединок был особенным – впервые за 19 месяцев зрители присутствовали на «Альянц Арене» на игре команды в еврокубковом турнире.
Финальный свисток зафиксировал победу «Баварии» со счетом 5:0.
После двух туров немецкий клуб возглавляет группу, имея в своем активе 6 очков. «Динамо» идет на третьем месте.
В следующем туре «Бавария» отправится в гости к «Бенфике», а «Динамо» сыграет на выезде против «Барселоны». Матчи состоятся 20 октября.
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Тэги: футбол, Лига чемпионов УЕФА, ФК Динамо Киев
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