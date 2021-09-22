Главная » Мир » Спорт
08:39 30 Сентября 2021 0 Комментарии
Иностранных болельщиков на пустят на Олимпиаду в Пекине
Билеты будут продаваться только проживающим на материковой части Китая, если они соответствуют требованиям мер по борьбе с коронавирусом.
Такое решение принял Международный олимпийский комитет.
Кроме того, согласно постановлению МОК, участники соревнований, не прошедшие полную вакцинацию, по прибытии в Пекин должны будут три недели находиться на карантине.
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Самым ожидаемым соревнованием на них станет хоккейный турнир. В нем примут участие лучшие хоккеисты из НХЛ.
Источник:
Тэги: Олимпиада, болельщики, Пекин
Код блока:
Loading...
Новости по теме
ТОРЛуческу запретил футболистам «Динамо» подходить к болельщикам
22.09.2021 03:12
ТОРСтолицу Олимпиады-1960 переименовали из-за индейцев
15.09.2021 04:21
ТОРВ Рио ограблен Дом болельщиков сборной России
07.08.2016 09:17