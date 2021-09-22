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Главная » Мир » Спорт
08:39 30 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Иностранных болельщиков на пустят на Олимпиаду в Пекине

Билеты будут продаваться только проживающим на материковой части Китая, если они соответствуют требованиям мер по борьбе с коронавирусом.

Такое решение принял Международный олимпийский комитет.

Кроме того, согласно постановлению МОК, участники соревнований, не прошедшие полную вакцинацию, по прибытии в Пекин должны будут три недели находиться на карантине.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Самым ожидаемым соревнованием на них станет хоккейный турнир. В нем примут участие лучшие хоккеисты из НХЛ.

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Тэги: Олимпиада, болельщики, Пекин
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