Главная » Украина » Экономика
09:44 30 Сентября 2021 0 Комментарии
Газ для населения дороже, чем для предприятий
Цена газа для населения в первом полугодии 2021 году превышала стоимость чем для промышленных предприятий.
В первом полугодии 2021 года средняя цена природного газа для бытовых потребителей составила 9 188,6 гривен за 1 тысячу куб. м. Об этом сообщает Госслужба статистики Украины.
По данным ведомства, средняя цена для небытовых потребителей Украины составила 8 946,9 гривен за 1 тысячу куб. м.
Бытовые потребители получили за полугодие 3 957,2 млн кубометров газа, небытовые – 6 596,8 млн кубометров.
Цена газа для бытовых потребителей составила на 2,7% выше, чем для небытовых.
Источник:
Тэги: газ, цена
Код блока:
Loading...
Новости по теме
ТОРЦены на газ достигли 800 долларов
14.09.2021 13:00
ТОРЦена газа в Европе начала неделю с нового рекорда
13.09.2021 12:00
ТОРГаз в Европе подорожал почти до 650 долларов
01.09.2021 18:00