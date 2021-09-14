Газ для населения дороже, чем для предприятий

Цена газа для населения в первом полугодии 2021 году превышала стоимость чем для промышленных предприятий.

В первом полугодии 2021 года средняя цена природного газа для бытовых потребителей составила 9 188,6 гривен за 1 тысячу куб. м. Об этом сообщает Госслужба статистики Украины.

По данным ведомства, средняя цена для небытовых потребителей Украины составила 8 946,9 гривен за 1 тысячу куб. м.

Бытовые потребители получили за полугодие 3 957,2 млн кубометров газа, небытовые – 6 596,8 млн кубометров.

Цена газа для бытовых потребителей составила на 2,7% выше, чем для небытовых.

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