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14:47 30 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Штурмовавший Капитолий олимпийский чемпион признал себя виновным

Пловец Клит Келлер будет сотрудничать с Министерством юстиции США в деле о беспорядках в Капитолии.

В США олимпийский чемпион по плаванию Клит Келлер признал себя виновным в препятствовании процессу выборов во время беспорядков 6 января в Вашингтоне и будет сотрудничать с Министерством юстиции США. Об этом сообщает CNN.

Сообщается, что прокуроры могут использовать его как главного свидетеля на судебных процессах. Этому будет способствовать его популярность, поскольку Келлер является обладателем золотых медалей Олимпиад в 2004 и 2008 годах.

Клит Келлер был арестован в январе этого года. Он признал себя виновным в препятствовании выборам, что в США считается тяжким преступлением, за которое предусмотрено тюремное заключение.

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Тэги: суд, США, Капитолий
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