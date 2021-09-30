В Швеции отменили практически все ограничения карантина

Власти Швеции пояснили эти ослабления карантинных ограничений успешной кампанией по вакцинации.

В Швеции отменены практически все карантинные ограничения, которые и так были относительно мягкими по сравнению с другими странами. Об этом сообщает DW.

Сообщается, что с 29 сентября в стране больше не действуют ограничения на максимальное количество участников массовых мероприятий, концертов и спортивных событий.

Также такие частные праздники, как свадьбы и дни рождения, разрешены без ограничения количества гостей. Власти Швеции пояснили эти ослабления успешной кампанией по вакцинации.

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