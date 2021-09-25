Разблокирована работа гуманитарной подгруппы ТКГ

В контактной группе удалось возобновить работу гуманитарной подгруппы, которая, в частности, работает над открытием КПВВ.

По итогам видеоконференции Трехсторонней контактной группы по Донбассу разблокирована работа гуманитарной подгруппы, сообщил глава украинской делегации в ТКГ Алексей Резников.

«В гуманитарной части: стороны приветствовали разблокирование работы гуманитарной подгруппы, важную роль в котором сыграло предоставление украинской стороной гарантий безопасности для разблокирования работы КПВВ с российской стороны. Наша делегация вновь призвала ускорить подготовку к проведению следующего этапа одновременного взаимного освобождения удерживаемых в связи с конфликтом людей», – говорится в сообщении.

Резников подчеркнул, что разблокирование работы КПВВ со стороны временно оккупированных территорий позволило бы решить вопросы социально-экономической поддержки граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях.

В ходе встречи украинская делегация в очередной раз призвала обеспечить строгое соблюдение режима прекращения огня и немедленно прекратить его нарушения.

Также, украинская сторона направила соответствующие ноты в ОБСЕ о грубых нарушениях режима прекращения огня и потерях со стороны Украины.

«В рамках подгруппы по социальным и экономическим вопросам обсуждались вопросы водоснабжения по обе стороны линии разграничения, организации визита инспекторов МАГАТЭ на неподконтрольные территории. Также стороны продолжают определять возможные пути использования диджитал Инстурмент для выплаты пенсий маломобильным гражданам Украины на неподконтрольной территории», – сказано в сообщении.

Также в ТКГ отмечают «странное» поведение российской делегации.

«В частности, российские представители выдвинули предложения по «всеобщему голосованию» по отдельным собственным инициативам, «… голосования по умолчанию» и тому подобные вещи, которые противоречат практике переговоров и нарушают принципы принятия решений в ОБСЕ, предусматривающие принятие всех решений исключительно консенсусом», – - уточнили в ТКГ.

Кроме того, украинская делегация продолжает настаивать на необходимости скорейшего освобождения всех удерживаемых лиц.

Следующее заседание запланировано на 13 октября.

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