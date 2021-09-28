В России объявили о завершении третьей фазы испытаний Спутника V

Получены новые данные о больших, огромных объемах исследования – более 23 тысяч человек, утверждают в Минздраве РФ.

Российские ученые завершили третью фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса Спутник V. Об этом сказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщает Интерфакс в четверг, 30 сентября.

«Мы проводили клинические исследования третьей фазы вакцины ГамКовидВак или Спутник V. Она завершилась. С участием пациентов старше 60 лет. Показан высокий профиль безопасности и эффективности вакцины, сегодня идет подготовка итогового отчета», – сказал Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Он отметил, что получены новые данные о больших, огромных объемах исследования – более 23 тысяч человек.

«Фактически мы сегодня видим хороший профиль безопасности, и институт Гамалеи разрабатывает новые показания для вакцинации и использования вакцины», – добавил министр.

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