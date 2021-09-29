В Афганистане начались бои талибов с ИГИЛ

Накануне «Талибан» объявил о начале операции против боевиков «Исламского государства» в провинции Нангархар.

В афганской провинции Забуль в результате боев с террористами «Исламского государства» погибли по меньшей мере 17 талибов, сообщает в четверг, 30 сентября, телеканал Kabul News .

По данным СМИ, боевики ИГИЛ устроили засаду, потеряв в бое троих человек.

Накануне издание Хама Пресс сообщило, что талибы объявили о начале операции против боевиков ИГ в провинции Нангархар, а также в столичном регионе из-за серии взрывов и вооруженных нападений. Ответственность за некоторые из этих инцидентов взяла на себя группировка «Исламское государство в Хорасане».