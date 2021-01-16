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00:08 01 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Экс-президента Франции приговорили к году лишения свободы

Суд пришел к выводу, что Николя Саркози не организовывал незаконную схему, но не мог о ней не знать.

Суд в Париже признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в нарушении закона при финансировании своей избирательной кампании в 2012 году и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы.

Суд разрешил Саркози отбывать наказание дома, надев электронный браслет для мониторинга. За ним также остается право на подачу апелляции.

Саркози наказали за то, что в 2012 году он вдвое превысил разрешенный лимит на избирательную кампанию, проведя серию митингов в американском стиле. Расходы на кампанию составили 42,8 млн евро при разрешенных 22,5 млн евро. Дело известно как «скандал Бигмалион» – по названию пиар-фирмы, которую наняли с целью скрыть реальную стоимость мероприятий с помощью поддельных счетов.

Суд пришел к выводу, что Саркози не организовывал незаконную схему, но не мог о ней не знать.

Роскошные митинги не помогли Саркози, и выборы 2012 года выиграл социалист Франсуа Олланд.

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Тэги: Франция, Николя Саркози
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