Звезду Луческу в Донецке облили краской
Звезду Мирчи Луческу на Аллее славы возле «Донбасс Арены» облили краской синего цвета.
Не всем понравился совет нынешнего тренера киевского «Динамо» после проигранного матча за Суперкубок Украины против «Шахтера» (0:3) «поехать в Донецк и посмотреть Аллею звезд всем критикам».
Луческу возглавлял «Шахтер» с 2004 по 2016 год. Под руководством румынского специалиста «горняки» восемь раз выигрывали чемпионат и пять раз Кубок Украины. С Луческу «Шахтер» выиграл первый и пока единственный для Украины со времен ее независимости европейский трофей – Кубок УЕФА в 2009 году.
С 2020 года Луческу возглавляет киевское «Динамо». После прихода румынского тренера киевляне выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок страны.