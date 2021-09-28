«Барселона» установила антирекорд

«Барселона» потерпела второе поражение подряд в матче группового этапа Лиги чемпионов. На этот раз каталонцы уступили в Лиссабоне «Бенфике» – 0:3.

В стартовом туре «блаугранас» с аналогичным счетом уступили на «Ноу Камп» «Баварии».

Таким образом, «Барселона» установила клубный антирекорд: еще никогда команда не проводила первые два матча в еврокубках без забитых голов.

Отметим, что футболисты «Барселоны» за две игры не смогли и нанести ни одного удара в створ ворот соперника.

Кроме того, «Барса» повторила свой антирекорд 1972 года, проиграв стартовые два матча в рамках европейского турнира.

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