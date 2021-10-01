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07:31 01 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В США запретили продавать IQOS

Комиссия по международной торговле США (ITC) запретила компаниям Altria и Philip Morris распространять и импортировать устройства для нагрева табака IQOS.

Причиной такого решение стал иск, который в январе 2021 года подала компания-конкурент RJ Reynolds Tobacco, обвинив производителей IQOS в нарушении патента на использование технологий, предназначенных для устройств Glo, Vype и Vuse.

Теперь рассмотрение дела переходит в административную область и продлится более двух месяцев.

Окончательное решение будет принято президентом США Джо Байденом.

В Philip Morris заявили, что планируют обжаловать это решение.

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