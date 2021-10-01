Главная » 0 »
07:31 01 Октября 2021 0 Комментарии
В США запретили продавать IQOS
Комиссия по международной торговле США (ITC) запретила компаниям Altria и Philip Morris распространять и импортировать устройства для нагрева табака IQOS.
Причиной такого решение стал иск, который в январе 2021 года подала компания-конкурент RJ Reynolds Tobacco, обвинив производителей IQOS в нарушении патента на использование технологий, предназначенных для устройств Glo, Vype и Vuse.
Теперь рассмотрение дела переходит в административную область и продлится более двух месяцев.
Окончательное решение будет принято президентом США Джо Байденом.
В Philip Morris заявили, что планируют обжаловать это решение.
Источник:
Код блока:
Loading...
Новости по теме
ТОР«Барселона» установила антирекорд
01.10.2021 06:25
ТОРВ Украине открыто 350 уголовных дел за подделку COVID-сертификатов
01.10.2021 05:22
ТОРЗвезду Луческу в Донецке облили краской
01.10.2021 01:12