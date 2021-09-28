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08:38 01 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Германии будут судить 96-летнюю секретаршу концлагеря

Ирмгард Фюрхнер работала в лагере Штуттгоф в оккупированной Польше в 1943–45 годах. В основном она выполняла работу машинистки.

В Германии задержали Ирмгард Фурхнер. Она сбежала из дома престарелых перед судом по делу о соучастии в убийстве более 11 тысяч человек в годы Второй мировой войны.

30 сентября должно было состояться первое судебное заседание по делу Фурхнер, однако она не явилась в суд, и тогда судья выдал ордер на ее арест. Утром в день заседания она покинула дом престарелых в городе Квикборн и уехала в Гамбург. Через несколько часов после побега Фюрхнер задержали.

В Международном комитете памяти жертв Освенцима побег Фюрхнер назвали демонстрацией «невероятного презрения к верховенству закона и выжившим».

Ирмгард Фюрхнер работала в лагере Штуттгоф в оккупированной Польше в 1943–45 годах. В основном она выполняла работу машинистки и обязанности личного секретаря начальника лагеря Пола-Вернера Хоппе. Сторона обвинения настаивает, что ее деятельность способствовала систематическому убийству заключенных

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Тэги: Германия, концлагерь
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