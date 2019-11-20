В Трускавец прибывают нардепы от Слуги народа

На поезде, прибывшем из Киева приехали около 50 депутатов с помощниками. Руководителей фракции в этом поезде не было.

В Трускавец сегодня, 1 октября, съезжаются народные депутаты фракции Слуга народа на двухдневное заседание фракции. Об этом сообщают СМИ.

По данным издания УП, на поезде, прибывшем из Киева приехали около 50 депутатов с помощниками. Руководителей фракции в этом поезде не было.

Остальные депутаты будут добираться в Трускавец своим ходом. Всего во фракции насчитывается 244 депутата.

По сообщению УНИАН, поезд с народными депутатами прибыл в Трускавец около 08:15, с небольшим опозданием.

Сообщается, что выездное заседание фракции «слуг народа» состоится 1-2 октября в отеле Rixos Prykarpattya в Трускавце. На второй день ожидается участие президента Владимира Зеленского.

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