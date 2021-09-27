В Японии выяснили причину наличия примесей в вакцине Moderna

Было исследовано пять партий вакцины Moderna, произведенной в Испании в период с 27 июня по 3 июля.

Японская компания Takeda Pharmaceutical назвала человеческую ошибку причиной появления сторонних примесей в COVID-вакцине компании Moderna. Об этом сообщает Reuters в пятницу, 1 октября.

По данным отчета, проблема возникла из-за «неправильной фасовки и человеческой ошибки, связанной с визуально неправильной оценкой необходимого зазора в 1 мм при закрытии вакцины во флаконах».

Всего было исследовано пять партий вакцины Moderna, произведенной в Испании в период с 27 июня по 3 июля. Первые три были отправлены в Японию и позже отозваны после обнаружения посторонних веществ.

В отчете говорится, что для избежания в дальнейшем таких инцидентов, необходимо улучшить рабочие процедуры и использовать новый точный инструмент.

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