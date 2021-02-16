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Главная » Украина » Общество
15:30 01 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Водителям напомнили о необходимости включать фары днем

За нарушение правила касательно ходовых огней за пределами населенных пунктов водителям грозит штраф в размере от 425 до 510 гривен.

Водители с 1 октября должны включать дневные огни или ближний свет фар за пределами населенных пунктов.  Об этом говорится в Twitter МВД.

Правило будет действовать по 1 мая.

Данная обязанность водителя предусмотрена п. 9.8 Правил дорожного движения, утвержденных Кабинетом министров в октябре 2001 года.

За нарушение правила касательно ходовых огней за пределами населенных пунктов водителям грозит штраф в размере от 425 до 510 гривен.

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Тэги: водители, фары
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