НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
11:26 01 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Саакашвили сообщил о приезде в Батуми

Михаил Саакашвили призвал своих сторонников собраться в Тбилиси 3 октября, чтобы защитить результаты выборов.

Бывший президент Грузии Михаил Сакашвили обнародовал видеообращение, в котором говорит, что находится в городе Батуми. Об этом он сообщил в пятницу, 1 октября.

«Вот это мой Батуми. 2 числа мы все должны пойти на выборы и дать голос Нацдвижению… Я так скучал по этим местам, сегодня день исполнения моей мечты… Я рискнул всем, своей жизнью, свободой, чтобы быть тут, а от вас прошу одного – прийти на выборы», – заявил Саакашвили.

Также Саакашвили призвал своих сторонников собраться в Тбилиси 3 октября, чтобы защитить результаты выборов. Он пообещал быть в составе одной из таких колонн.

В пресс-службе Саакашвили в Киеве подтвердили отъезд Михаила Сакашвили, сообщает Telegram-канал Политика Страны.

«Три дня назад он собрал команду и сказал, что направляется в Грузию, так как сейчас переломный момент для страны (для Грузии), когда выбор должен быть сделан между Европой и прошлым. Сказал нам, что должен ехать, потому что сейчас важный референдум, и он должен быть в Грузии», – сказали в офисе.

Вместе с тем в МВД Грузии утверждают, что Саакашвили не пересекал государственную границу, сообщает ТАСС. Официальных комментариев со стороны властей Грузии и партии Саакашвили Единое национальное движение пока не поступало.

Ранее на этой неделе Саакашвили сообщил, что намерен прибыть в Грузию авиарейсом Киев-Тбилиси вечером 2 октября, когда завершится голосование на местных выборах в Грузии. Тогда он опубликовал скриншот электронного билета.

В свою очередь представители властей заявляли, что ждут Саакашвили, чтобы препроводить его в тюрьму. Грузинская прокуратура обвиняет Саакашвили по нескольким уголовным статьям, по двум из которых бывший президент осужден.

Напомним, Саакашвили возглавлял Грузию в период 2008-2013 годов. После поражения на очередных выборах он покинул страну. Уже почти шесть лет политик является гражданином Украины.

Источник:
Тэги: Грузия, Саакашвили
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
08.05.2020 13:33
Международный скандал из-за Саакашвили: мнения сторон
ТОР
28.09.2016 13:04
В отношении Саакашвили возбуждено уголовное дело
ТОР
20.08.2016 04:04
Жена Саакашвили баллотируется в парламент Грузии
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В Японии выяснили причину наличия примесей в вакцине Moderna

13:30  Мир

Владимир Булан: трилогия «Президент мира» – это уникальный бизнес-план мирового развития до 2050

12:48  Мир

Миллиону пенсионеров добавили 400 гривен доплаты

12:30  Украина

Бесплатное размещение объявления о продаже новой или б/у техники и электроники

11:28  Мир

Саакашвили сообщил о приезде в Батуми

11:26  Мир

В Трускавец прибывают нардепы от Слуги народа

11:15  Украина

Цена на газ достигла рекордных 1200 долларов

10:30  Мир

Космический корабль Cargo Dragon приводнился в Атлантике

09:00  Мир

В Германии будут судить 96-летнюю секретаршу концлагеря

08:38  Мир

В США запретили продавать IQOS

07:31  Мир

«Барселона» установила антирекорд

06:25  Мир

В Украине открыто 350 уголовных дел за подделку COVID-сертификатов

05:22  Украина

Звезду Луческу в Донецке облили краской

01:12  Украина

Экс-президента Франции приговорили к году лишения свободы

00:08  Мир

В Афганистане начались бои талибов с ИГИЛ

20:00  Мир

Минздрав не видит смысла вводить локдаун

19:00  Украина

Угрозы отмены безвиза для Украины нет, – СМИ

18:00  Мир

Новости | NetGameSlots.com