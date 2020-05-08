Саакашвили сообщил о приезде в Батуми

Михаил Саакашвили призвал своих сторонников собраться в Тбилиси 3 октября, чтобы защитить результаты выборов.

Бывший президент Грузии Михаил Сакашвили обнародовал видеообращение, в котором говорит, что находится в городе Батуми. Об этом он сообщил в пятницу, 1 октября.

«Вот это мой Батуми. 2 числа мы все должны пойти на выборы и дать голос Нацдвижению… Я так скучал по этим местам, сегодня день исполнения моей мечты… Я рискнул всем, своей жизнью, свободой, чтобы быть тут, а от вас прошу одного – прийти на выборы», – заявил Саакашвили.

Также Саакашвили призвал своих сторонников собраться в Тбилиси 3 октября, чтобы защитить результаты выборов. Он пообещал быть в составе одной из таких колонн.

В пресс-службе Саакашвили в Киеве подтвердили отъезд Михаила Сакашвили, сообщает Telegram-канал Политика Страны.

«Три дня назад он собрал команду и сказал, что направляется в Грузию, так как сейчас переломный момент для страны (для Грузии), когда выбор должен быть сделан между Европой и прошлым. Сказал нам, что должен ехать, потому что сейчас важный референдум, и он должен быть в Грузии», – сказали в офисе.

Вместе с тем в МВД Грузии утверждают, что Саакашвили не пересекал государственную границу, сообщает ТАСС. Официальных комментариев со стороны властей Грузии и партии Саакашвили Единое национальное движение пока не поступало.

Ранее на этой неделе Саакашвили сообщил, что намерен прибыть в Грузию авиарейсом Киев-Тбилиси вечером 2 октября, когда завершится голосование на местных выборах в Грузии. Тогда он опубликовал скриншот электронного билета.

В свою очередь представители властей заявляли, что ждут Саакашвили, чтобы препроводить его в тюрьму. Грузинская прокуратура обвиняет Саакашвили по нескольким уголовным статьям, по двум из которых бывший президент осужден.

Напомним, Саакашвили возглавлял Грузию в период 2008-2013 годов. После поражения на очередных выборах он покинул страну. Уже почти шесть лет политик является гражданином Украины.

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