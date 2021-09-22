Без Украины: РФ начала поставки газа в Венгрию

С учетом того, что импорт природного газа из Венгрии в Украину происходил путем виртуального реверса, такие возможности теперь отсутствуют.

Российский газовый монополист Газпром с 1 октября начал поставлять газ в Венгрию в обход территории Украины. Об этом в пятницу сообщает ТАСС.

«Газпром с 1 октября начал поставлять газ в Венгрию по долгосрочному контракту, заключенному 27 сентября, через газопровод Балканский поток (продолжение Турецкого потока) и трубопроводы Юго-Восточной Европы, – говорится в сообщении.

В свою очередь Оператор ГТС Украины подтвердил, что Газпром остановил транзит природного газа в направлении Венгрии.

«Заявки на транзит газа не поступили, несмотря на то, что мощности по Украине на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с 01.10.2021 по 30.09.2022) в размере 24,6 млн м3 в сутки», – говорится в сообщении.

В компании отметили, что с учетом того, что импорт природного газа из Венгрии происходил путем виртуального реверса, возможности импорта из Венгрии без транзита отсутствуют.

Гендиректор Оператор ГТС Украины Сергей Макогон напомнил, что Венгрия на протяжении десятилетий получала газ через территорию Украины, и украинская сторона ни разу не нарушала обязательств.

«Украинский маршрут – наиболее экономически выгодный, потому что является кратчайшим путем поставки газа в Венгрию, об этом свидетельствуют объемы торговли между компаниями обеих стран за последние годы. Монополизация газовых маршрутов Газпромом, которую мы сейчас наблюдаем, ставит вопрос об основополагающих принципах функционирования газовых рынков ЕС – конкурентности и прозрачности. Усиление доминирующего положения одного игрока и использование им рычагов влияния в очевидно политических целях на фоне шокирующего роста цен на газ в Европе должно быть остановлено», – заявил гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон.

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