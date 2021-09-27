Зеленский поздравил Си Цзиньпина с годовщиной создания КНР

Сегодня Китай отмечает 72-ю годовщину образования Китайской Народной Республики – главный праздник в году.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с 72-й годовщиной образования КНР. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщает Укринформ со ссылкой на посольство Китая в Украине.

«В поздравительной телеграмме президент Зеленский высоко оценивает значительные успехи китайского народа в построении сильного, свободного, богатого государства, противодействия климатическим изменениям, модернизации общества и создании инновационной экономики», – говорится в сообщении.

Также Зеленский подчеркнул, что Украина ценит отношения с Китаем и настроена развивать отношения.

Президент пожелал Китая процветания, а дружественному китайскому народу – стабильности и мира.

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