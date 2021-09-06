У берегов Ливии спасли более 90 нелегалов

Среди выживших 12 женщин и четверо детей. Спасенным нелегалам была оказана медицинская помощь.

У западного побережья Ливии были спасены более 90 нелегальных мигрантов. Об этом сообщает Хinhua со ссылкой на Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Выходцы из Эфиопии и Эритреи (91 человек) были доставлены в Триполи после того, как они провели два дня в море на резиновой лодке с небольшими запасами.

Среди выживших 12 женщин и четверо детей.

Спасенным нелегалам была оказана медицинская помощь.

По данным Международной организации по миграции, к 2021 году были спасены более 25 285 нелегальных мигрантов, включая женщин и детей, а сотни других погибли и пропали без вести у побережья Ливии на центральном Средиземноморском маршруте.

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